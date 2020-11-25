Иран выделит 200 млн евро на выплату компенсаций за катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. Деньги на это будут заложены в государственном бюджете Ирана на следующий год.

Вице-президент Ирана по правовым вопросам Лея Джонейди рассказал о выделении этих средств из Фонда национального развития Ирана.

В конце концов все учреждения используют одни и те же ресурсы.

Издание отмечает, что ее высказывания прозвучали после публикации газеты Shargh о том, что правительство Хасана Рухани включило новый пункт в законопроект о бюджете на следующий год. Этот пункт предполагает выделение 200 млн евро из Фонда национального развития на компенсации за катастрофу МАУ.

Третий раунд переговоров между Украиной и Ираном назначен на 3 декабря.

Напомним, утром 8 январе 2020 года иранские военные сбили самолет авиакомпании МАУ, когда тот взлетал из аэропорта Тегерана. На момент катастрофы на борту самолете находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил.

Ранее сообщалось, что Иран взял ответственность за авиакатастрофу МАУ на себя. Также мы писали о том, что виновным в авиакатастрофе грозит до 3 лет тюрьмы.