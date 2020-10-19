Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает пресс-служба МИД.

При этом во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи, Енин заявил о необходимости непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующих материалов.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Иранский дипломат заверил, что ни одна третья страна не будет влиять на политику Ирана в отношении Украины.

Как мы ранее сообщали, Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского "Боинга".