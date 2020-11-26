Аргентина объявила трехдневный траур в память Марадоны [ Редактировать ]
Власти Аргентины объявили трехдневный траур в связи со смертью бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны.
"В связи со смертью Диего Армандо Марадоны президент (Аргентины Альберто Фернандес) объявит трехдневный национальный траур начиная с сегодняшнего дня", - сообщила в среду пресс-служба администрации президента.
Напомним, в среду, 25 ноября, скончался легендарный футболист Диего Марадона. Спортсмену было 60 лет. По предварительным данным, у него случился инфаркт.
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