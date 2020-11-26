В четверг, 26 ноября, исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила об угрозах для стран Карпатского региона из-за вырубки лесов и изменения климата. Леса Карпат исчезают с угрожающей скоростью. Об этом она заявила на встрече с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины в среду.

Андерсен заявила, что деревья незаконно вырубают и вывозят за границу - это имеет негативные последствия для экосистемы. Также она напомнила о нескольких разрушительных наводнениях, которые за последние годы пережила Украина.

Не обманывайте себя: Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности.

За последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии более чем в пять миллиардов евро, добавила представительница ООН.

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