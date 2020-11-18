В Генассамблее ООН согласовали новую резолюцию по правам человека в Крыму [ Редактировать ]
Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины приветствует это решение комитета ГА ООН.
Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.
Как поясняют в ведомстве, обновленный документ подготовили на основе двух последних докладов генсека ООН, в которых говорится о многочисленных фактах массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.
"Одобрение проекта - важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - подчеркнули в МИД.
В проекте резолюции также содержится призыв к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на Россию с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств.
"Среди важных положений нынешнего проекта является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток", - рассказали в МИД.
Кроме того, в резолюции требуют от России немедленного прекращения совершения грубых нарушений прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ на территорию Крыма представителям Мониторинговой миссии ООН и СММ ОБСЕ.
Ранее МИД пригласил страны ЕC к участию в саммите Крымской платформы.
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