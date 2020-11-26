Заболевание COVID-19, полученное при исполнении учителями профессиональных обязанностей, не является профессиональным заболеванием. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, что было отправлено на запрос директора школы №210 города Киева Дмитрия Ламзы.

"Учителя и другие педагогические работники учреждений образования наоборот должны все делать для того, чтобы избегать контактов с больными людьми и детьми и любое подозрение на потенциальное присутствие у соискателя образования COVID-19 должно приводить к исключению этого соискателя образования из образовательного процесса и, как минимум, перевод его на удаленный режим обучения. Поэтому заболевание, полученное во время, но не вследствие выполнения профессиональных обязанностей не является по своей сути профессиональным заболеванием", - говорится в письме.

Отмечается, что профессиональное заболевание возникает именно в результате работы с вредными веществами или факторами, где сама работа вредна, а работник должен ее выполнять, потому что это входит в должностные обязанности. Так, медицинские работники контактируют с людьми, которые больны COVID-19.

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