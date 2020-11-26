Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, умершего 25 ноября в результате сердечно-легочного приступа, попал в реанимацию после осложнений от COVID-19.

34-летний итальянский футболист, игрок пляжной сборной узнал о смерти отца, находясь в больнице, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

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По словам журналиста, один из представителей "желтой прессы" нашел Диего Марадону-младшего по телефону, чтобы узнать его реакцию на трагическую весть, которая прогремела на весь мир.

"И именно так Диего-младший узнал, что он потерял своего отца. Оставьте мальчика в покое", - написал он.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in ‘peace’ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

Диего Ар​мандо Марадона Синагра (Диего-младший или Дигито) родился в Неаполе в Италии 20 сентября 1986 года в результате романа между Марадоной и молодой местной женщиной по имени Кристиана Синагра. Мальчика воспитывала мать. У него есть сводный брат по имени Диего Фернандо Марадона Охеда, родившийся от Марадоны в 2013 году.

Марадона Синагра страстно увлекался футболом и начал играть в юном возрасте, подражая навыкам своего отца. В 11 лет он был частью молодежной команды "Наполи". Диего-младший представлял сборную Италии в возрасте до 17 лет. В 2004 году молодой Марадона Синагра на сезон пополнил молодежный состав Генуи.

Итальянский суд признал отцовство Марадоны в 1993 году, но Марадона Синагра впервые встретился со своим отцом только в 2003 году во время турнира по гольфу в Фьюджи.

25 августа 2016 года Марадона публично признал Марадону Синагра своим сыном и заявил перед СМИ в Буэнос-Айресе: "Я очень его люблю, и он очень похож на меня".

Ранее сообщалось, что Аргентина объявила трехдневный траур в память Марадоны.