Ідеться про суперечку щодо видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру

Туреччина підриває згуртованість НАТО своїми діями у Середземному морі - заявив голова МЗС Греції Нікос Дендіас - під час розмови з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Ідеться про суперечку щодо видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. На думку ЄС, та Греції зокрема, Туреччина здійснює там незаконне буріння.

Анкара наполягає, що тамтешні води перебувають у межах її економічної зони.