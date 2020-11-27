Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 поступил на рассмотрение Верховной Рады. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - 27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2021 год, который передали в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Ранее Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина.