Проект бюджета-2021 поступил в Раду [ Редактировать ]
Доработанный ко второму чтению проект закона о государственном бюджете на 2021 поступил на рассмотрение Верховной Рады. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - 27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2021 год, который передали в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.
Ранее Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина.
по теме
Кабинет министров Украины достиг соглашения по проекту бюджета Украины на 2021 год с МВФ
Документ согласован с Международным валютным фондом (МВФ)
В декабре нас ожидают температурные качели
Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек
Программа сотрудничества МВФ с Украиной базируется на трех ключевых вещах