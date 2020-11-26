Минфин передал проект госбюджета-2021 на утверждение Кабмина [ Редактировать ]
Министерство финансов Украины передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год. Документ согласован с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.
"Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение Кабмина проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - добавил он.
Как отметил Марченко, сегодня утром после конструктивных переговоров Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом относительно проекта бюджета Украины на 2021 год.
"Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в МВФ назвали условие для выделения транша помощи Украине.
Также мы писали о том, что налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.
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