Введение в Украине локдауна разорвет цепь передачи коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава, это может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине сложилась сложная эпидемическая ситуация, которая провоцирует большую нагрузку на медицинские учреждения, поэтому существуют предпосылки для введения жесткого карантина.

Он также добавил, что в Минздраве с опаской задумываются о предстоящих новогодних праздниках, ведь массовое скопление скопления людей может стать причиной новой вспышки эпидемии.

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