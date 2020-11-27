Степанов назвал главную задачу локдауна [ Редактировать ]
Введение в Украине локдауна разорвет цепь передачи коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Как подчеркнул он в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого велась в Facebook Минздрава, это может свести заболеваемость COVID-19 к нулю.
"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.
Глава Минздрава обратил внимание на то, что в Украине сложилась сложная эпидемическая ситуация, которая провоцирует большую нагрузку на медицинские учреждения, поэтому существуют предпосылки для введения жесткого карантина.
Он также добавил, что в Минздраве с опаской задумываются о предстоящих новогодних праздниках, ведь массовое скопление скопления людей может стать причиной новой вспышки эпидемии.
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