Видатки на офіс президента в оновленому бюджеті збільшаться на 33%, натомість скоротять суми на Міністерство освіти та розвиток регіонів, - про це заявив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк. Яких ще видатків та витрат чекати українцям найближчим часом?

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Лише за місяць коронавірусний фонд збіднів на 4 мільярди гривень - вони пішли на ремонт доріг. На будівництво лікарень при цьому витратили лиш трохи більше, аніж півтора мільярда. Упродовж тижня касові видатки на будівництво і ремонт шляхів знизилися на 2 мільйони гривень. В той час, як видатки на лікарні лишилися без змін - на рівні одного мільйона шестисот вісімдесяти тисяч гривень. Витрати на лікарняні з мільйона восьмисот тисяч гривень за місяць зросли до 24,5 мільйонів гривень. Збільшили фінансову допомогу для безробітних - тепер це 90,5 мільйонів гривень. І медичним працівникам - 4 мільйони гривень. Ще майже 2,5 мільйони спрямували на доплати військовим і поліцейським.

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Підвищення мінімалки перенесли. Обіцяні урядом 6,5 тисяч гривень українцям "світять" не раніше грудня наступного року. За словами очільника Мінфіну, відтермінували збільшення після консультацій з міжнародними інституціями. Загалом, згідно зі стратегією уряду, протягом наступних 10 років середня заробітна плата зросте до 890 доларів, а пенсія - майже до трьохсот.

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В українських обмінниках продовжує дорожчати валюта. За офіційним курсом долар коштує 28 гривень 44 копійки, а євро - 33 гривні 85 копійок. Тобто, гривня ослабла на 6 копійок до "зеленого" і на 7 - до євро. В обмінниках курс валют залишився на рівні попереднього дня, але все ж таки, вищий за офіційний - 28 гривень 55 копійок за долар і 34 гривні за євро.

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В Україні стало прибутковим вирощувати жимолость. У всьому світі кущі з їстівними ягодами у промислових масштабах стали висаджувати недавно, - тож і в Україні плантацій цієї рослини поки що небагато. Передовиком є сусідня Польща, в якій ділянки жимолості займають 3 тисячі гектарів. Загалом, нову прибуткову нішу у садівництві взялися розвивати у 12 країнах світу. Жимолость взялися вирощувати навіть у західній Австралії. Щоправда, нестандартні погодні умови там спричинили недобір врожаю. На ринок наразі надходить 15-20 відсотків вирощеної ягоди. Селекціонери прагнуть вивести нові сорти і механізувати процес збирання і переробки врожаю.