В Бахрейне 29 ноября прошел 15-й этап Гран-при "Формулы-1". Уже на первом круге гонки произошла страшная авария со взрывом, в которой пострадал Ромен Грожан из "Хааса", он врезался в стальной забор.

Ромен Грожан попытался объехать соперников, не снижая скорость, сместился вправо – и налетел на автомобиль неудачного стартовавшего Даниила Квята. После чего болид вылетел в отбойник. И так как в этой точке трассы скорость автомобиля Ф1 составляет около 275 км/ч, удар получился очень сильным.

Luckiest man alive. Bravest man today. @RGrosjean. So glad you’re okay mate. pic.twitter.com/gGQkScKeH7 — Giedo van der Garde (@GvanderGarde) November 29, 2020

При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся и стал причиной зрелищного пожара, котрый быстро локализовали.

Грожану пришлось выбираться из болида, когда тот еще горел. Пилоту удалось сделать этот оперативно, после чего он был госпитализирован в медицинский центр трассы.

Стоит отметить, что судьи объявили, что в связи с необходимостью восстановления отбойников гонка не возобновится как минимум до 18:00.

Напомним, ранее пилот "Формулы-1" заразился коронавирусом.