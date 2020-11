В Бахрейне 29 ноября прошел 15-й этап Гран-при "Формулы-1". Уже на первом круге гонки произошла страшная авария со взрывом, в которой пострадал Ромен Грожан из "Хааса", он врезался в стальной забор.

Ромен Грожан попытался объехать соперников, не снижая скорость, сместился вправо – и налетел на автомобиль неудачного стартовавшего Даниила Квята. После чего болид вылетел в отбойник. И так как в этой точке трассы скорость автомобиля Ф1 составляет около 275 км/ч, удар получился очень сильным.

Luckiest man alive. Bravest man today. @RGrosjean . So glad you’re okay mate. pic.twitter.com/gGQkScKeH7

При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся и стал причиной зрелищного пожара, котрый быстро локализовали.

The moment Grosjean collided with the barriers#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR