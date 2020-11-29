Болид разорвало напополам: "Формула-1" закончилась жуткой аварией со взрывом [ Редактировать ]
В Бахрейне 29 ноября прошел 15-й этап Гран-при "Формулы-1". Уже на первом круге гонки произошла страшная авария со взрывом, в которой пострадал Ромен Грожан из "Хааса", он врезался в стальной забор.
Ромен Грожан попытался объехать соперников, не снижая скорость, сместился вправо – и налетел на автомобиль неудачного стартовавшего Даниила Квята. После чего болид вылетел в отбойник. И так как в этой точке трассы скорость автомобиля Ф1 составляет около 275 км/ч, удар получился очень сильным.
Luckiest man alive. Bravest man today. @RGrosjean. So glad you’re okay mate. pic.twitter.com/gGQkScKeH7— Giedo van der Garde (@GvanderGarde) November 29, 2020
При ударе автомобиль разломился надвое, причем передняя часть машины пробила отбойник и застряла в нем. Бензин, который вытек из топливной системы в момент удара, загорелся и стал причиной зрелищного пожара, котрый быстро локализовали.
The moment Grosjean collided with the barriers#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/VL1lMtRQjR— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
Грожану пришлось выбираться из болида, когда тот еще горел. Пилоту удалось сделать этот оперативно, после чего он был госпитализирован в медицинский центр трассы.
And his escape to safety#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/4NJ22yVAPK— Formula 1 (@F1) November 29, 2020
Стоит отметить, что судьи объявили, что в связи с необходимостью восстановления отбойников гонка не возобновится как минимум до 18:00.
Напомним, ранее пилот "Формулы-1" заразился коронавирусом.
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