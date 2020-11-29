Локдаун в Украине: названы новые даты [ Редактировать ]
Кабмин планирует ввести полный локдаун в Украине с 24 декабря по 15 января. Об этом сообщил депутат партии "Слуга Народа" Александр Дубинский в Facebook.
Но стоит отметить, что официальной информации и точных подтверждений пока нет, сам Дубинский больше никаких подробностей не сообщил и каких-либо подтверждений своего заявления не привел.
Стоит отметить, что ранее Арахамия рассказал,что в Украине введут "интеллектуальный локдаун".
Как ранее сообщалось, Максим Степанов спрогнозировал предположительную дату введения локдауна в Украине.
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