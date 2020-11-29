Кабмин планирует ввести полный локдаун в Украине с 24 декабря по 15 января. Об этом сообщил депутат партии "Слуга Народа" Александр Дубинский в Facebook.

Но стоит отметить, что официальной информации и точных подтверждений пока нет, сам Дубинский больше никаких подробностей не сообщил и каких-либо подтверждений своего заявления не привел.

Стоит отметить, что ранее Арахамия рассказал,что в Украине введут "интеллектуальный локдаун".

Как ранее сообщалось, Максим Степанов спрогнозировал предположительную дату введения локдауна в Украине.