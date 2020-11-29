Інтелектуальний локдаун. Так! Не жорсткий, не адаптивний, а саме інтелектуальний. Над таким форматом карантинних обмежень працюють нині в уряді.

Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Каже йдеться про не повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні.

Як приклад політик навів громадський транспорт. Якщо той зупинити завтра виникнуть труднощі. А якщо напередодні Нового року або у вихідні, то це по економіці не вдарить. І настрій не зіпсує.