У Кабміні обговорюють "інтелектуальний локдаун" для України [ Редактировать ]
Інтелектуальний локдаун. Так! Не жорсткий, не адаптивний, а саме інтелектуальний. Над таким форматом карантинних обмежень працюють нині в уряді.
Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Каже йдеться про не повний локдаун, який був навесні, а скоригований на реалії в кожному регіоні.
Як приклад політик навів громадський транспорт. Якщо той зупинити завтра виникнуть труднощі. А якщо напередодні Нового року або у вихідні, то це по економіці не вдарить. І настрій не зіпсує.
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