Министерство иностранных дел Литвы планирует с 1 декабря выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавшим от действий власти, сообщает Delfi.

Литовский МИД обратился к правительству, отмечая, что в страну прибывает все больше белорусов, получивших шенгенскую визу по особому разрешению в связи с гуманитарными причинами. Однако срок действия этой визы ограничен, и для дальнейшего пребывания в Литве нужна национальная виза.

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Согласно новым правилам, с белорусов при подаче заявления не будет взиматься консульский сбор в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление.

Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. 246 человек уже находятся в Литве, а 53 человека попросили политическое убежище в стране.

Ранее сообщалось, что граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь.

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