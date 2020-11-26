В четверг, 26 ноября, на брифинге в Минске министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины.

Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.

На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства.

Напомним, что МИД Беларуси вручило послу Украины в Минске Игорю Кизиму ноту протеста из-за "антибелорусских акций" возле посольства в Киеве.

Читайте также о том, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ввести санкции против Украины, в частности закрыть границу для ввоза украинских товаров.

Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 ноября запретит въезд иностранцам, в том числе и украинцам.