Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь - посол [ Редактировать ]
Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники.
Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире "Громадського радио".
По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.
"Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих", - отметил Кизим.
Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план совместной охраны границ.
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