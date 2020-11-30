Toyota презентовали эко-водородный седан (фото) [ Редактировать ]
Японский автоконцерн Toyota представил новый автомобиль на водородном двигателе.
Экомобиль оснастили тремя баками, где вмещается до 56 килограмм топлива, позволяющие преодолеть дистанцию в 644 километра без дозаправки.
Фото: Car Buzz
Отмечается, что седан помещен на платформу Toyota GA-L привнес в трансмиссию новые элементы, позволившее инженерам спроектировать просторный салон. Новая разработка способна набрать скорость с 0 до 100 км/ч за 9,2 секунды. Стоимость GA-L составляет 50 тысяч долларов.
Фото: Car Buzz
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