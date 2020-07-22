К началу второго десятилетия XXI века автомобили начали избавляться от привычных механических кнопок с приборных панелей и переходить на их сенсорные и даже виртуальные аналоги. Седан Mercedes S-класса 2021 года станет одним из ярких примеров этой тенденции.

Mercedes-Benz представил новую концепцию бортового компьютера, который представляет собой массивный 13-дюймовый OLED-сенсорный дисплей.

Mercedes-Benz MBUX

По словам автопроизводителя, этот экран является самой передовой информационно-развлекательной панелью MBUX, когда-либо внедренной в один из ее автомобилей. В целом она заменяет собой десятки обычных кнопок – целых 27 штук.

Mercedes не предлагает списка всех физических кнопок, которые заменяет новый сенсорный экран, но среди них климат-контроль, воспроизведение музыки и настройки радио. Таким образом представительский Mercedes-Benz 2021 S-класса становится полностью цифровым автомобилем.

Компьютер может быть настроен вместе с камерами для распознавания лиц (что обеспечивает различные дополнительные функции), обладает технологией тактильной обратной связи и поддерживает аутентификацию по голосу и отпечаткам пальцев для повышения безопасности.

Камеры способны даже сканировать QR-коды и делать цифровые платежи с дисплея.

У 2021 S-класса может быть до четырех таких экранов в салоне - три на задних сиденьях и один на переднем.

Mercedes утверждает, что пассажиры на заднем и переднем сиденьях будут иметь доступ к большинству одинаковых функций комфорта и развлекательно-информационной передачи, хотя мы ожидаем, но некоторые функции будут ограничены только водителем.

Еще одно важное изменение, появившееся в MBUX, - новая приборная панель дополненной реальности.

Одним нажатием кнопки цифровая приборная панель транспортного средства может быть преобразована в трехмерный экранный дисплей, позволяющий получить "пространственный обзор" без необходимости использования 3D-очков или другого специального оборудования.

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