Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров заявил, что по данным следствия директор НАБУ Сытник влиял на решения судов в интересах своих друзей и своих собственных. Политолог Алексей Голобуцкий считает, что хотя Офис президента и открестился от заявления своего чиновника, однако факт серьезного уголовного преступления со стороны директора НАБУ и обещания не снимать Сытника с должности заводят Зеленского в патовую ситуацию.

Об этом Алексей Голобуцкий пишет в своей колонке на "Обозревателе". Он отметил, что несмотря на заявление Офиса президента о самодеятельности Татарова, как юрист он не мог не согласовать такую позицию с "верхом", а значит, это было политическое заявление. "Какова цель этой двухходовки? Проверить реакцию Запада на возможную отставку Сытника. Показать, что они лоббируют "плохого парня". Наконец, "подвесить" Сытника серьезным уголовным делом. Ведь можно заявить, что заявление Татарова - его самодеятельность. Но главной целью было "слить" в публичное пространство выводы следствия. И Татаров свою миссию выполнил", - пишет Голобуцкий.

Он считает, что влияние Сытника на решение судей в интересах его близких и друзей, а также то, что он по сути писал процессуальные документы для следователей и решения судей, которые затем дословно озвучивались в суде, не простит директору НАБУ ни Запад, ни украинское общество. "Исходя из того, что заявление Татарова - не случайность, это по сути является реальной и серьезной атакой Офиса президента на Сытника, который был уверен, что "порешал" с Западом и получил неприкосновенность, - пишет политолог. - Даже если он остается исполняющим обязанности директора НАБУ, он "подранок", полулегитимный руководитель, все решения которого будут восприниматься через призму его недоброчесности и с учетом вполне реального уголовного наказания".

Алексей Голобуцкий считает, что все это заводит Зеленского в патовую ситуацию, ведь он не отказался от обещания послам не снимать Сытника, который останется с серьезными проблемами с доверием к нему общества и сомнительной легитимностью. С другой стороны, после обвинения Сытника в серьезном криминале позиция послов может и измениться. "Но это в перспективе. А прямо сейчас перед Зеленским возникает несколько серьезных проблем:

принятие парламентом закона о НАБУ. Примет ли его Рада, ведь голосов под это явно нет, как и аргументов за то, чтобы "спасти рядового Сытника". А без принятия закона с обещанной Западу индульгенцией Сытнику никакого кредита МВФ не будет.

В Офисе президента нет понимания, как дальше двигаться в антикоррупционной политике. Без этого государство будет все время натыкаться на грабли сытников ", - считает эксперт. По его мнению, соглашаться на все, что предлагает "большая семерка", и надеяться, что за это удастся получить миллиард от МВФ - не лучший путь.

"На самом деле самому президенту надо решить, что он планирует комплексно делать в антикоррупционной сфере. И начать диалог с послами "большой семерки" о перезагрузке всей системы антикоррупционных органов ".