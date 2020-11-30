Випадок, який не вкладається у голові. У Черкасах фонд соціального страхування оскаржив у суді виплату компенсації родичам померлого від ковіду хірурга. І це при тому, що його ушпиталили просто з робочого місця. Утім, виявилося, що для соцстраху - це зовсім не доказ.

Аргументи чиновників журналісти намагалися дізнатися вже давно. Але ті у коментарях - відмовляли. І от сьогодні нарешті з'явилася можливість почути їх хоча б у суді. Чи вдалося?

Документально подтверждение будет, тогда все. А что вам для этого надо ? - Все!

Ось так, зі скандалами та великими потугами спеціальна комісія з питань праці двічі намагалася встановити чи пов'язана смерть Олега Гайди з інфікуванням на роботі. І з другої спроби визнала, що заразився медик саме на робочому місці. Родині хірурга ще влітку призначили гарантовану державну компенсацію, але досі не виплатили.

Рівно через 5 місяців після смерті батька його син Ігор прямує на судове засідання. Черкаське управління фонду соціального захисту без жодних пояснень вирішило оскаржити рішення комісії і не здійснювати виплату.

Ігор Гайда, син Олега Гайди:

На мою думку, це спровоковано відсутністю бажання проводити будь-які виплати будь-кому, у зв'язку зі смертю від коронавірусу. Черкаські працівники фонду посилаються на управління в Києві, київські - посилаються на працівників у Черкасах. Крайнього не знайти.

А от соцстрах крайніх знайшов швидко. Серед відповідачів по їхньому цивільному позову - управління держпраці, міський департамент охорони здоров'я і навіть поліклініка, де працював Олег Гайда. Вдова хірурга проходить по справі третьою особою. Втім, що спонукало соцстрах вдатися до оскарження виплати, його представники не змогли пояснити ані родичам померлого медика, ані журналістам.

Зараз почнеться судове засідання, на попередньому судовому засіданні всі представники, в тому числі - позивачі, відповідачі, треті особи будуть висловлювати свою позицію. Ми її висловимо і ви її почуєте!

Та почути пресі це так і не судилось. Першим клопотанням, яке заявили представники соцстраху, стало прохання про закритий формат засідання - тобто без журналістів. Адвокат удови Олега Гайди одразу закликав головуючу не йти на повідку в позивачів. Мовляв, справа резонансна і має обов'язково висвітлюватись у ЗМІ.

Валерій Макєєв, адвокат удови Олега Гайди:

Зараз оці камери, я не очікував, що вони прийдуть, зараз вся Україна дивиться на вас, дивиться, як на представника суду - медсестри і лікарі, які зараз ідуть на свої робочі місця, вони повинні дивитися в цю камеру. Що вони будуть дивитися, як ми закриємо цей процес? На чому повинен триматися їхній ентузіазм?

Та схоже, запальна промова адвоката на суддю не вплинула. Мотивуючи своє рішення можливістю розголошення особистих даних фігурантів процесу головуюча задовільнила клопотання соцстраху:

Здійснювати у закритому засіданні, дана скарга оскарженню не підлягає.

Сьогоднішнє засідання, як і всі наступні тепер проходитимуть за зачиненими дверима. ЗМІ дозволили бути присутніми лише на оголошенні остаточного рішення суду.