Во вторник, 1 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что на заседание Кабмина, которое состоится уже завтра, вопрос введения локдауна выносить не будут. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, решения на счет введение ужесточенных карантинных мер пока ждать не стоит.

"Мы такое предложение на заседание правительства не выносили… Что касается завтра, то (предложения, - ред.) не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам", - отметил Степанов.

Он также добавил, что проект решения о локдауне еще даже не готовили, а также подчеркнул, что о нем сообщат предварительно за 7-10 дней.

Ранее секретарь СНБО рассказал о том, что локдаун в Украине неизбежен.

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