Вероятность введения локдауна в Украине из-за роста количества больных COVID-19 составляет 100%. Украине не удастся его избежать, и единственный вопрос, который сейчас обсуждают представители власти - когда именно лучше вводить жесткие ограничения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов.

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"Единственный вопрос во времени - то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет - это сто процентов", - отметил секретарь СНБО.

Напомним, 30 ноября у Зеленского провели совещание относительно вопроса локдауна, однако точные даты его введения официально не названы.

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Украине в ближайшее время, могут ввести "интеллектуальный локдаун".

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