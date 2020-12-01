На вдосконалення проекту бюджету час поки є

Підтримка ФОПів, декретна відпустка для чоловіків та кредит від Польщі. Після практично тритижневої паузи - депутати повертаються до повноцінної роботи. І, схоже, одразу вирішили "підчищати хвости", які тягнулися за ними кілька місяців. Чи вдалося - розкаже Ксенія Барвіненко.

Підтримка ФОПів, декретна відпустка для чоловіків та кредит від Польщі. Після практично тритижневої паузи - депутати повертаються до повноцінної роботи. І, схоже, одразу вирішили "підчищати хвости", які тягнулися за ними кілька місяців. Чи вдалося - розкаже Ксенія Барвіненко.

Рівно місяць до кінця сесії, а серед депутатських "боргів" десятки законопроектів. Це бюджет на наступний рік, вирішення Конституційної кризи і відновлення антикорупційної системи - утім поки цих документів на порядку денному немає.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Пройшло більше місяця, ніхто не відновлює це декларування, ніхто нічого не робить, всіх все влаштовує абсолютно, все гаразд. Бюджет внесли, але ще не прочитали, відбувається торги які ще не завершені, торги з ким з олігархічними групами.

Тож депутати беруться за вже сформований план - тут і запровадження інвестиційних нянь, і завершення земельної реформи і підтримка малих підприємців. Утім блискучий план не витримав суворої реальності. Під стінами парламенту вже котрий тиждень мітингують малі підприємці, вимагають скасувати запровадження касових апаратів та полегшити умови для ведення бізнесу. І погрожують податковим майданом, тож депутати ідуть радитись.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:

Розробити додатковий законопроект, так званий законопроект Д, для врегулювання тієї кризи, яку ми спостерігаємо на вулиці пов'язану з врегулюванням питання ФОПів.

І поки профільний комітет у вже звичному турборежимі намагається виписати законопроект, який би задовольнив усіх, нардепи в кулуарах - перебирають власні версії вирішення так званої "Кризи".

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Дати саме мікробізнесу послаблення, ті які не мають ризикових операцій. Відмінили кешбек, якщо вам не дали чек, ви можете вимагати 50% вартості чи 100% вартості. Штрафи зменшили, трошки змінили перелік ризикових операцій.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

В ситуації пандемії, в ситуації скорочення економіки, відбирати у людей можливості собі заробляти на хліб - це неправильно. Я не є у профільному комітеті, але я би думав, що треба було би прибрати ризикові групи. Я би по перші групі все-таки шукав би компроміс по підняттю лімітів.

А в залі намагаються не припиняти роботу, і один за одним голосують законопроекти. В першому читанні запровадили декретну відпустку для батька і скасували ПДВ на товари та послуги з Польщі. Це потрібно щоб отримати від сусідів сто мільйонів євро кредиту. А от документ про інвестиційних нянь - відправили на доопрацювання. Натомість на розгляді вже обіцяний комітетський законопроект для фопівців.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Це наш обов'язок сьогодні проголосувати зміни, які частково, я підкреслюю частково можуть виправити ситуацію ми голосуємо за перенесення фіскалізації до 1 січня 22 року, друге ми відміняємо кешбек цим законом. Третє - ми робимо те, що повинні були зробити кілька років тому. Ми прив'язуємо всі ліміти до мінімальної заробітної плати, в тому числі ліміти в фіскалізації.

Почали розглядати і законопроект про соціальну допомогу для малих підприємців, які постраждали від карантинних обмежень. Утім остаточно рішення поки не ухвалили. А от в опозиції наполягають, вся соціальна допомога українцям має бути прописана в бюджеті. А там навпаки ці видатки скоротили.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

В плохих традициях прошлых лет опять увеличение выплат на силовые структуры. Снижение социальных выплат, заморозка всех дотаций, все вещи которые повторялись на протяжении шести лет и привели к обнищанию людей - они там и повторяются. Конечно, мы не можем поддержать такой бюджет. Мы требуем, чтоб он был пересмотрен, чтоб увеличили выплаты на медицину, это крайне важно, чтоб увеличили социальные выплаты и меньше платили конторам и силовикам которых наплоили в стране.

На вдосконалення проекту бюджету час поки є, адже документ ще вивчають нардепи. На розгляд до парламенту головний кошторис має надійти вже наступного тижня.