Велика Британія схвалила до використання вакцини від Pfizer та BionTech [ Редактировать ]
Велика Британія першою у світі схвалила до використання вакцини від Pfizer та BionTech. Щеплення планують почати наступного тижня, спершу вакцинуватимуть людей з груп ризику.
Європа має ухвалити рішення щодо реєстрації цієї вакцини до 12 січня.
Розробники обіцяють привезти препарат одразу після його схвалення. Міркують над вакцинацією і в Японії. З препаратом ще не визначилися, але щеплення обіцяють проводити для всього населення безкоштовно.
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