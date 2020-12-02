Велика Британія першою у світі схвалила до використання вакцини від Pfizer та BionTech. Щеплення планують почати наступного тижня, спершу вакцинуватимуть людей з груп ризику.

Європа має ухвалити рішення щодо реєстрації цієї вакцини до 12 січня.

Розробники обіцяють привезти препарат одразу після його схвалення. Міркують над вакцинацією і в Японії. З препаратом ще не визначилися, але щеплення обіцяють проводити для всього населення безкоштовно.