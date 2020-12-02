В воскресенье, 29 ноября, в Бердянске дети подожгли 12-летнего подростка и снимали происходящее в Instagram. Волонтер Злата Некрасова раскрыл подробности случившегося.

Ей удалось пообщаться с пострадавшим мальчиком и от первого лица узнать, что же произошло между ребятами.

Ребенок по имени Владимир сейчас находится в больнице. Он получил 30% ожогов тела: пострадали руки, ягодицы, ноги, гениталии.

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Так, компания детей облила своего друга проспиртованной жидкостью и подожгла.Ребенок рассказал, что у него был выбор: либо сто сильных ударов по голове, либо поджег.

Я пошел к друзьям домой на ночевку. Потом мы поиграли интернет-игры и всякое такое. Потом Кирилл вспомнил про самопал, это самодельный алкогольный напиток... Они облили мне штаны. Они хотели изначально чуть-чуть налить и потушить сразу...

Волонтер рассказала, что пострадавшего ребенка воспитывает только мама. Сейчас у нее нет работы и она находится на учете в центре занятости.

У семьи проблемы с деньгами, а за два дня лечение обошлось в 7000 гривен. Это все накопления, которые были у матери. Организован сбор денег для мальчика, семья просит всех неравнодушных помочь "поставить его на ноги".

Реквизиты для помощи:

БФ "Эмоция" Карта "Приват Банк" - 5169330522219952

Напомним, полиция определила, что ребенок дал согласие на поджог.