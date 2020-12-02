В среду, 2 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его проведут в Киеве и других крупных городах. Об этом он заявил в интервью "Журналу Корреспондент".

По его словам, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.

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"Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - подчеркнул Шмыгаль.

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