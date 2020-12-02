В Украине проведут тотальное тестирование на COVID-19: где пройдет [ Редактировать ]
В среду, 2 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его проведут в Киеве и других крупных городах. Об этом он заявил в интервью "Журналу Корреспондент".
По его словам, на сегодня правительство работает над проектом тотального тестирования на COVID-19.
"Приоритеты - Киев и область, областные центры и большие города с населением более 100 тысяч человек", - отметил Шмыгаль.
Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.
"Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - подчеркнул Шмыгаль.
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