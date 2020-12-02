Почему люди умирают от COVID-19: ответ медика [ Редактировать ]
Коронавирус часто дает осложнения, которые могут привести к летальным исходам. Почему люди умирают от COVID-19 рассказал врач-педиатр и кандидат медицинских наук Андрей Пеньков. Медик назвал три причины.
Итак, фактором смерти является цитокиновый шторм, гипоксия и микротромбозы в органах.
В ходе заболевания гипоксия является одним из мощных разрушительных факторов.
Эксперт добавил, что микротромбозы при COVID-19 возможны, в частности, в легких, в сердце и в почках.
"...Есть три основные патогенетические линии течения COVID-19 - ...цитокиновый шторм..., гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах...) и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это - причины всех тяжелых проявлений и, по сути, смерти", - поделился педиатр.
Ранее мы писали, в каких случаях маска защитит вас от коронавируса.
Также смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Больницы, где лечат больных коронавирусом в Сумской области, жутко переполнены
Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, от чего зависит, переболеете вы коронавирусом или нет
В понедельник, 30 ноября, в селе Виженка Черновицкой области случилось происшествие
Отметим, что производители Pfizer / BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США
По состоянию на понедельник, 30 ноября, в Украине зарегистрировано 732 625 случаев коронавируса