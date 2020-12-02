Коронавирус часто дает осложнения, которые могут привести к летальным исходам. Почему люди умирают от COVID-19 рассказал врач-педиатр и кандидат медицинских наук Андрей Пеньков. Медик назвал три причины.

Итак, фактором смерти является цитокиновый шторм, гипоксия и микротромбозы в органах.

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В ходе заболевания гипоксия является одним из мощных разрушительных факторов.

Эксперт добавил, что микротромбозы при COVID-19 возможны, в частности, в легких, в сердце и в почках.

"...Есть три основные патогенетические линии течения COVID-19 - ...цитокиновый шторм..., гиперкоагуляция (микротромбозы во всех органах...) и гипоксия, которая является одним из мощных разрушительных факторов. Это - причины всех тяжелых проявлений и, по сути, смерти", - поделился педиатр.

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