Известный доктор Евгений Комаровский кардинально изменил свое мнение о ношении масок в период пандемии COVID-19.

Ранее доктор утверждал, что маска необходима только больному, чтобы не заражать здоровых людей. Теперь же он убежден, что маску нужно носить абсолютно всем.

На вопрос о том, что же так поменяло его мнение, Комаровский дал развернутый ответ на своем сайте. Он отметил, что за время пандемии коронавируса медики пересмотрели свою позицию касательно этого вопроса.

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Так, с момента появления масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) декларировала, что маски нужны только больным, а здоровым носить их не нужно. Эту позицию озвучивали и многие врачи. Однако за время пандемии коронавируса выяснилось, что человек, больной COVID-19, очень заразен еще до появления каких-либо симптомов.

Вирус наиболее активно размножается три дня - два дня до симптомов и еще день с момента появления первых признаков COVID-19. Таким образом, человек, который кажется абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.

"Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, ВОЗ принципиально изменила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому - будь вы в помещении или на улице - если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех", - отметил Комаровский.

Он также подчеркнул, что маски нужно носить правильно - любая маска должна закрывать нос. При этом нужно понимать, что маска (марлевая или тканевая) не защищает вас от заражения, а не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту.

"Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно", - добавил доктор.

Ранее доктор Комаровский рассказал, кто точно переболеет COVID-19.