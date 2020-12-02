Сложение Михаилом Кучуком депутатских полномочий и переход на должность вице-мэра Одессы - его личное решение. Об этом сообщает фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" Одесского городского совета на своей странице в Facebook.

"Фракция ОП-ЗЖ находится в оппозиции к городским властям и не делегировала своих представителей в команду мэра Труханова", - подчеркнули в политсиле.

Одесские оппозиционеры отметили, что даже этот негативный пример свидетельствует о том, что в ОП-ЗЖ собраны профессионалы высокого уровня способные сразу занять высокие должности во власти.

"Одесситы даже на этом примере могут увидеть, что в команде "Оппозиционной платформы - За жизнь" собраны профессионалы такого уровня, что это признаётся даже нашими политическими оппонентами", - резюмировали в Одесской ОП-ЗЖ.