Комаровский назвал главную опасность COVID-19 [ Редактировать ]
Известный педиатр Евгений Комаровский назвал самую главную причину, почему стоит опасаться коронавируса. Об этом он рассказал в в интервью на YouTube.
"А сколько уже случаев развития депрессий, панических атак у людей после просмотра телевизора. Вот так вот опосредованно коронавирус погубит здоровье. То есть это и не будет напрямую связано с ним", - считает Евгений Комаровский.
По словам врача, значительная часть населения находится на пещерном уровне в плане медицинского образования. Отсюда идёт привычка скупать в аптеках всё подряд и следовать глупым советам.
На самом же деле важно придерживаться простых правил - проветривать помещение, соблюдать дистанцию и обязательно носить маску в закрытых людных помещениях, особенно если там плохая вентиляция.
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