27 тисяч медиків захворіли на COVID-19 за час епідемії в Україні. Жертвами вірусу стали понад 250 з них. Щоб підтримати родини померлих, держава ще на початку пандемії передбачила для них компенсації - півтора мільйона гривень. Але довести, що медик заразився саме на роботі - не просто.

Саме така історія сталася у Миколаєві.

У цьому кабінеті колись приймала сімейна лікарка Галина Колянчикова. Тепер з дверей табличку з її прізвищем зняли.

Юрій Колянчиков, вдівець:

Ей давали кислород, в последующем дыхательная недостаточность нарастала, в последний момент ее перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на все усилия, болезнь прогрессировала - у нее развился отек легких.

Якщо медик помирає від коронавірусу, то держава виплачує його родині півтора мільйона гривень. Але тільки у разі інфікування на роботі. Кожен факт розглядає спеціальна комісія. У випадку смерті Галини Колянчикової вісім з 14 членів проголосували за те, що захворіла жінка не на роботі.

Олександр Ігнатенков, заступник директора ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр":

В епідкарті так і вказано, що на той момент джерело невідомо, за яких умов - також невідомо.

Перше епіддослідження проводив фахівець, який уже теж помер від ковіду. Єдиний потенційно небезпечний контакт, який тоді встановили - чоловік Галини Колянчикової, Юрій. Утім у родичів жінки інша версія - документи про це пізніше також надали комісії.

Юрій Колянчиков, вдівець:

У нее были контакты документально подтвержденные о приеме больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус. Есть объяснительные записки от больных.

В амбулаторії, де працювала лікарка, факт прийому ковідних хворих підтвердили.

Олена Ворона, завідувачка сімейної амбулаторії:

Буквально декілька хвилин прийом хворого. По-перше, відстань 2 метри, провітрюється приміщення. Як можна заразитися? Хворий - в масці, лікар - в масці, в щитку, в халаті.

Та виявилося, що оглядала лікарка ще й свою колегу. Як з'ясувалося пізніше, теж інфіковану.

Лариса Окуневська, інженерка з охорони праці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради:

Та взяла і подивилася. Не в спеціальному кабінеті. Просто, ви самі розумієте, що… А ця колега не була її пацієнтом по декларації. В службових обов'язках у неї не було дивитися колегу.

Маргарита Сапожнікова, в. о. начальниці управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Миколаївській області:

З одного боку, лікар має надавати допомогу кожній людині, він приймав клятву Гіппократа, але сьогодні з цією хворою. Ми ж говоримо про виплати з державного бюджету - це великі кошти. Сьогодні я, як керівник, повинна стояти на стражі цільового використання коштів.

Родичі Галини Колянчикової обурені.

Олександр Колянчиков, син померлої лікарки:

В этом состоянии, когда ты борешься со своими какими-то эмоциями и переживаешь, переживаешь эту утрату. Бороться этой бюрократической машиной, которая работает практически целиком против тебя, очень тяжело.

Незабаром повторне засідання спеціальної комісії. З'ясувати ситуацію її члени мають уже в новому складі.