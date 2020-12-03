У Миколаєві родина померлої від COVID-19 лікарки вимагає державну компенсацію [ Редактировать ]
27 тисяч медиків захворіли на COVID-19 за час епідемії в Україні. Жертвами вірусу стали понад 250 з них. Щоб підтримати родини померлих, держава ще на початку пандемії передбачила для них компенсації - півтора мільйона гривень. Але довести, що медик заразився саме на роботі - не просто.
Саме така історія сталася у Миколаєві.
У цьому кабінеті колись приймала сімейна лікарка Галина Колянчикова. Тепер з дверей табличку з її прізвищем зняли.
Юрій Колянчиков, вдівець:
Ей давали кислород, в последующем дыхательная недостаточность нарастала, в последний момент ее перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на все усилия, болезнь прогрессировала - у нее развился отек легких.
Якщо медик помирає від коронавірусу, то держава виплачує його родині півтора мільйона гривень. Але тільки у разі інфікування на роботі. Кожен факт розглядає спеціальна комісія. У випадку смерті Галини Колянчикової вісім з 14 членів проголосували за те, що захворіла жінка не на роботі.
Олександр Ігнатенков, заступник директора ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр":
В епідкарті так і вказано, що на той момент джерело невідомо, за яких умов - також невідомо.
Перше епіддослідження проводив фахівець, який уже теж помер від ковіду. Єдиний потенційно небезпечний контакт, який тоді встановили - чоловік Галини Колянчикової, Юрій. Утім у родичів жінки інша версія - документи про це пізніше також надали комісії.
Юрій Колянчиков, вдівець:
У нее были контакты документально подтвержденные о приеме больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус. Есть объяснительные записки от больных.
В амбулаторії, де працювала лікарка, факт прийому ковідних хворих підтвердили.
Олена Ворона, завідувачка сімейної амбулаторії:
Буквально декілька хвилин прийом хворого. По-перше, відстань 2 метри, провітрюється приміщення. Як можна заразитися? Хворий - в масці, лікар - в масці, в щитку, в халаті.
Та виявилося, що оглядала лікарка ще й свою колегу. Як з'ясувалося пізніше, теж інфіковану.
Лариса Окуневська, інженерка з охорони праці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради:
Та взяла і подивилася. Не в спеціальному кабінеті. Просто, ви самі розумієте, що… А ця колега не була її пацієнтом по декларації. В службових обов'язках у неї не було дивитися колегу.
Маргарита Сапожнікова, в. о. начальниці управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Миколаївській області:
З одного боку, лікар має надавати допомогу кожній людині, він приймав клятву Гіппократа, але сьогодні з цією хворою. Ми ж говоримо про виплати з державного бюджету - це великі кошти. Сьогодні я, як керівник, повинна стояти на стражі цільового використання коштів.
Родичі Галини Колянчикової обурені.
Олександр Колянчиков, син померлої лікарки:
В этом состоянии, когда ты борешься со своими какими-то эмоциями и переживаешь, переживаешь эту утрату. Бороться этой бюрократической машиной, которая работает практически целиком против тебя, очень тяжело.
Незабаром повторне засідання спеціальної комісії. З'ясувати ситуацію її члени мають уже в новому складі.
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