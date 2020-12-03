Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой ОГА Сергея Гамалея.

Глава государства поздравил нового руководителя области с назначением, а также вручил Гамалею служебный документ.

Отмечается, что Сергей Гамалей до вступления в должность в промежутке с 2005 до 2007 года являлся юридическим консультантом в варшавском Instytut Maszyn Spozywczych. Также был ассистентом одного из депутатов Каменец-Подольского городского совета, позже занимался предпринимательством.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областных администраций.

Кроме того, украинский гарант назначил нового губернатора Николаевской области. Обязанности руководителя будет исполнять Георгий Решетилов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.