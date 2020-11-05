Зеленский уволил глав ОГА трех областей [ Редактировать ]
В четверг, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций.
Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА. Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.
Так, президент уволил глав Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Сумской ОГА Романа Грищенко.
Ранее сообщалось, что Зеленский ликвидировал должность первого замлавы Офиса президента.
по теме
Зеленский уволил первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова
Президент Владимир Зеленский встречался с главой КСУ Александром Тупицким
Он уверен в поддержке его шагов обществом
Глава государства сделал заявление
Глава Конституционного суда рассказал, что накануне вечером следователи установили слежку