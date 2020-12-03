А в Європі з обмеженнями визначилися. Німеччина продовжує локдаун ще на місяць. Італія забороняє громадянам поїздки між регіонами. А от Австрія готується відкрити гірськолижні курорти. Чому одні європейські країни посилюють карантин, а в інші - навпаки, пом'якшують - Тетяна Логунова пояснить.

У Новий рік - у режимі часткового локдауну. Уряд Німеччини подовжив карантинні обмеження до 10 січня. Таке рішення ухвалили на відеонараді Ангели Меркель з прем'єрами всіх німецьких земель.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Ще в листопаді, запроваджуючи частковий локдаун, ми попереджали: якщо ситуація істотно не поліпшиться, ми будемо змушені подовжити дію обмежень. Ми не досягли своєї мети - щонайбільше 50 нових інфікувань на сто тисяч населення за тиждень.

Темпи поширення хвороби стримати не вдається. Щодоби в країні реєструють майже 20 тисяч нових хворих. Зростає і смертність. Напередодні коронавірус забрав життя майже пів тисячі людей - це найвищий показник від початку епідемії.

Лотар Вілер, керівник Інституту імені Роберта Коха:

Я вас благаю дотримуватися основних правил: зберігати дистанцію щонайменше півтора метра, мити руки, носити маску й провітрювати приміщення. Будь ласка, поставтеся до мого заклику з усією відповідальністю. Робіть це завжди і всюди.

До 10 січня в Німеччині будуть зачинені спортивні студії, салони краси, музеї та театри. Ресторани й кафе продаватимуть їжу тільки "із собою". А люди муситимуть обмежувати соціальні контакти: зустрічатися і проводити разом вільний час зможуть не більше ніж п'ять осіб із двох різних сімей.

Виняток зробили лише для різдвяних і новорічних свят. У цей період уряд попередньо дозволив збиратися невеликими компаніями до десяти осіб. Втім, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, це пом'якшення ще можуть переглянути.

Подорожувати країною під час свят, щоб відвідати рідних і друзів, у Німеччині поки що дозволено. На відміну від Італії. Офіційний Рим сьогодні заборонив поїздки між регіонами на Різдво і Новий Рік. Обмеження діятиме з 21 грудня до 6 січня.

Роберто Сперанца, міністр охорони здоров'я Італії:

Якщо ми не хочемо суворого карантину в січні та лютому, ми повинні відповідально провести святковий період. Повторю ще раз: без істотних обмежень пересування, без зміни наших звичок і дотримання правил безпеки ми не зможемо протистояти вірусу на цьому етапі.

А от Австрія, навпаки, готується поступово виходити з локдауну. Від наступного понеділка в країні відновлять роботу школи, дитсадки, перукарні та магазини. А обмеження на вихід із дому діятимуть уже не цілодобово, а тільки вночі.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Зниження темпів поширення коронавірусу це успіх, але ще не час розслаблятися. Завдяки локдауну ми тепер маємо змогу поетапно і дуже обережно пом'якшувати обмеження. Із сьомого грудня ми відкриємо низку закладів. Але ресторани і кафе, а також культурні установи поки що не працюватимуть, до сьомого січня.

Напередодні Різдва Австрія відкриє і гірськолижні курорти. Переважно для своїх. Гості з країн, які входять до зони ризику, зможуть покататися на лижах лише після десятиденної самоізоляції.