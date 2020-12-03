Укроборонпром доживає останні місяці. Про намір ліквідувати концерн повідомив його новий керівник Юрій Гусєв. Каже, замість нього створять два великі холдинги з корпоративним управлінням. Перший - об'єднає аерокосмічні підприємства. Другий - усі інші. Нового голову Укроборонпрому Президент призначив сьогодні зранку. До цього Гусєв очолював Херсонську обласну адміністрацію.

І щойно Укроборонпром отримав керівника, СБУ розпочала в концерні обшуки. Прийшли також у компанію "Укрспецекспорт". Згодом на сторінці Оборонпрому у фейсбуці з'явилося повідомлення, що труси пов'язані із зовнішньоекономічними контрактами. Дозвіл на них дав Шевченківський райсуд Києва. У концерні запевнили: правоохоронцям сприяють і надають усю необхідну інформацію. Установи працюють у звичному режимі.