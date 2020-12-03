iPhone 12 совсем недавно появился на полках магазинов, а уже успел разочаровать пользователей. Люди по всему миру столкнулись с массовой проблемой: в смартфоне ни с того ни с сего пропадает связь.

Пользователи отмечают, что закономерности пропажи связи нет. Это происходит внезапно. У кого-то она пропадает на пару минут, в других случаях - не появляется часами. Затем iPhone снова подключается е операторам сотовой связи.

При этому, некоторые "юзеры" говорят о том, что связь может пропасть даже во время разговора.

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Как считают сами пользователи, проблема не связана с самими операторами связи, а с моделью телефона.

Как выяснилось, частично справиться с этой проблемой можно, выключив и включив телефон. В некоторых случаях помогает извлечение SIM-карты. Однако через время проблема все равно возвращается. Многие считаю причиной возможность смартфона поддерживать работу в сетях 5G.

Пока что в самой компании Apple пока публично не отреагировала на жалобы пользователей.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как экспертами были названы ТОП-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года. Также ранее Apple iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд.