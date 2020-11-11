Apple iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд [ Редактировать ]
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Днями в китайском городе Чэнду завершилось международное соревнование по исследованию безопасности в ИТ-сфере Tianfu Cup 2020. Это фактически "хакерское" мероприятие, на котором команды исследуют уязвимости разнообразных устройств и технических продуктов, попутно пытаясь их взломать.
Во время соревнования двум китайским командам удалось взломать iPhone 11 Pro под управлением iOS 14 за рекордное время – 10 секунд.
В Tianfu Cup 2020 принимали участие 15 команд. Каждой давалось ровно 5 минут времени на взлом защиты.
За время соревнования специалистам в области безопасности удалось взломать следующие продукты:
- iOS 14 (работающую на iPhone 11 Pro);
- Samsung Galaxy S20;
- Windows 10 2004 (April update 2020);
- Ubuntu;
- Chrome;
- Safari;
- Firefox;
- Adobe PDF Reader;
- Docker (Community Edition);
- VMWare EXSi (гипервизор);
- QEMU (эмулятор и виртуализатор);
- прошивки роутеров TP-Link и ASUS.
Особенностью Tianfu Cup 2020 является то, что для победы необходимо найти ранее неизвестные уязвимости, с помощью которых можно взломать конкретное приложение или устройство. За успешный обход защиты команда получает баллы, а в конце – денежное вознаграждение.
Победители мероприятия Tianfu Cup 2020
Победители забрали домой 744 500 долларов. Второе и третье места заняли команда AntFinancial Lightyear Security Lab (258 000 долларов), а также частный ИБ-исследователь Панг (99 500 долларов).
Все обнаруженные уязвимости засекречены и будут отправлены разработчикам для их устранения. Так что о таком быстром способе взлома iPhone 11 Pro мы никогда не узнаем – его вскоре все равно закроют со следующим обновлением.
Гонорары за взлом
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google заплатит 1,5 миллиона долларов за взлом гаджета. В то же время Huawei выплачивает премии за взлом своих гаджетов.
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