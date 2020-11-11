Защита iPhone 11 Pro сдалась за рекордно короткое время Источник: Pexels

Днями в китайском городе Чэнду завершилось международное соревнование по исследованию безопасности в ИТ-сфере Tianfu Cup 2020. Это фактически "хакерское" мероприятие, на котором команды исследуют уязвимости разнообразных устройств и технических продуктов, попутно пытаясь их взломать.

Во время соревнования двум китайским командам удалось взломать iPhone 11 Pro под управлением iOS 14 за рекордное время – 10 секунд.

В Tianfu Cup 2020 принимали участие 15 команд. Каждой давалось ровно 5 минут времени на взлом защиты.

За время соревнования специалистам в области безопасности удалось взломать следующие продукты:

iOS 14 (работающую на iPhone 11 Pro);

Samsung Galaxy S20;

Windows 10 2004 (April update 2020);

Ubuntu;

Chrome;

Safari;

Firefox;

Adobe PDF Reader;

Docker (Community Edition);

VMWare EXSi (гипервизор);

QEMU (эмулятор и виртуализатор);

прошивки роутеров TP-Link и ASUS.

Особенностью Tianfu Cup 2020 является то, что для победы необходимо найти ранее неизвестные уязвимости, с помощью которых можно взломать конкретное приложение или устройство. За успешный обход защиты команда получает баллы, а в конце – денежное вознаграждение.

Победители мероприятия Tianfu Cup 2020

Победители забрали домой 744 500 долларов. Второе и третье места заняли команда AntFinancial Lightyear Security Lab (258 000 долларов), а также частный ИБ-исследователь Панг (99 500 долларов).

Все обнаруженные уязвимости засекречены и будут отправлены разработчикам для их устранения. Так что о таком быстром способе взлома iPhone 11 Pro мы никогда не узнаем – его вскоре все равно закроют со следующим обновлением.

Гонорары за взлом

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Google заплатит 1,5 миллиона долларов за взлом гаджета. В то же время Huawei выплачивает премии за взлом своих гаджетов.