Японские аналитики и специалисты в области электроники посчитали себестоимость нового iPhone 12 от корпорации Apple. Об этом сообщает деловой портал Nikkei.

Если учитывать только компоненты смартфона, его стоимость составляет $373. Напомним, что розничная цена iPhone 12 начинается от $699.

iPhone 12 Pro в комплектующих на $33 дороже обычной версии, его производство обходится Apple в $406 (без учета рабочей силы).

Самой дорогой деталью смартфона является OLED-матрица, стоимость которой оценивается в $70. Чипсет Apple A14 Bionic стоит $40, а флэш-память от Samsung - $19.

На компоненты южнокорейского производства приходится 26,8% стоимости телефона, американских - 21,9%. По сравнению с iPhone 11, доля Южной Кореи подскочила на 9,1%, а доля США упала на 3,9%.

В частности, в Южной Корее производятся органические светодиодные дисплеи для всей линейки iPhone 12. Экраны поставляются компаниями Samsung Display и LG Display. Микросхемы памяти - также от Samsung.

Хотя доля деталей японского производства упала на 12,1%, вклад японских высокотехнологичных компаний остается значительным. Sony является ключевым поставщиком CMOS-датчиков изображения, используемых в трех объективах камеры iPhone 12 Pro, включая широкоугольные и телеобъективы. Датчики стоят $5,4 - 7,4 за штуку.

Новые смартфоны содержат множество японских компонентов для совместимости с 5G, а также высокопроизводительные чипы.

Китай производит менее 5% компонентов к смартфону Apple. Например, ламинированный керамический конденсатор Murata Manufacturing и силовой индуктор Taiyo Yuden.

Всего в iPhone 12 используется более 1600 деталей. Он весит 162 грамма, что на 32 грамма меньше, чем iPhone 11. Снижения веса удалось добиться благодаря меньшему мотору для виброзвонка и батарее.

Емкость аккумулятора уменьшили на 10%, чтобы освободить место для дополнительных деталей. Батарейные элементы поставляются Amperex Technology Ltd. (ATL), дочерней компанией японской TDK.

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