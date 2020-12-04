У п'ятницю, 4 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про те, чи готовий регіон до жорсткого локдауну.

"Насамперед, хочу сказати, сьогодні на зустрічі з прем'єр-міністром було висловлено думку, що ще не факт, що буде локдаун і рішення буде прийняте після 20 грудня. Ймовірно, локдаун буде, але міські голови і я особисто категорично проти цього. Сьогодні в нашому місті позитивна динаміка. Якщо раніше ми навіть розгортали додаткові місця і в нас в пологовому будинку в гінекологічному відділенні були пацієнти, то сьогодні вже немає пацієнтів там, вони повернулись в центральну міську клінічну лікарню", - сказав Марцінків.

Також міський голова зазначив: "Для західної України локдаун - це удар по малому бізнесу. Ми не центральна, східна Україна, де є великі підприємства, для яких локдаун не є удар. 97% сьогодні наших людей у місті Івано-Франківськ задіяні у малому бізнесі. Для нас це дуже важливо. Крім того, туристичний час. Час, коли всі їдуть в гори, залишаються і в наших готелях саме у новорічно-різдвяні свята. Це складний удар".

Марцінків зазначив, що єдиний страх людей - втратити роботу.

"Люди сьогодні бояться за роботу. Якщо ще рік тому, півтора, наприклад, в комунальні підприємства ми не могли набрати людей, то сьогодні в нас черги тих, хто готовий працювати навіть за нижчу зарплату. Люди сьогодні дуже бояться втратити той дохід. Щодо закордону, дійсно, люди будуть повертатись і хочемо чи не хочемо ми того, але з 25 числа люди будуть повертатись. Звичайно, в цей час іде пожвавлення малого та середнього бізнесу. Треба дуже зважливо до цього підходити", - підкреслив Марцінків.

Голова Івано-Франківська додав: "Потрібно бути чесними і говорити постійно з людьми. Навіть якщо буде жорсткий локдаун, громадський транспорт буде працювати, підпільно бізнес буде працювати... Потрібно враховувати ментальність українців і ментальність нашого народу. Я вважаю, що локдаун не потрібно вводити, а якщо вводити, то в кінці січня-початок лютого, коли починається епідемія грипу".