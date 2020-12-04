В пятницу, 4 декабря, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал, будет ли эффективным локдаун в Украине, а также обратился с публичным заявлением к губернатору Одесской области Сергею Гриневецкому.

"Для того, чтобы говорить о локдауне нужны какие-то предпосылки. Буквально 2 недели назад мы говорили, как готовятся к локдауну и вакцинации. Сегодня, кстати, началась бесплатная массовая вакцинация в России. С сегодняшнего дня со спутника V начинают вакцинировать жителей России и более 50 стран Европы. И Израиль уже приобрел первые партии российской вакцины, для хранения которой нужно -20. В Англии, как и в других странах Европы, когда поняли, что болезнь пойдет наверх, они не ждали ни нового года, им не надо был референдум с народом. Они приняли решение правильное", - отметил депутат.

Шуфрич добавил: "На это время надо было провести диалог с предпринимателями сферы услуг, ведь мы не говорим, что надо закрывать транспорт и предприятия. Там должны быть карантинные меры. А со сферой услуг надо договорится отдельно, с компенсацией. Мы посчитали. Я назвал цифру - 20 млрд, Милованов - 22 млрд, Союз предпринимателей - 18 млрд. Эти 20 млрд были в ковидном фонде. Это должен быть выщитаный локдаун".

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" также обратился к губернатору Одесской области с публичной претензией.

"Сегодня в Одессе была запланирована первая сессия одесского облсовета. Когда узнали, что "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая выиграла в Одесской области, честно заняла первое место, хочет формировать большинство и ведет переговоры с фракцией "За майбутнє". Фракцию "За майбутнє" не зарегистрировали депутатами облсовета! Я хочу обратиться к Сергею Рафаиловичу Гриневецкому: я вас очень давно знаю. Вы всегда вызывали у меня уважение и я многому у вас учился. Я хочу обратится к вам. Сохраните свою честь, достоинство, имя, которое вы заработали при президенте Кучме. Вы были успешным и уважаемым губернатором. Не крышуйте вы эту банду, где мои "коллеги" с "ЕС" объединились с бандой Труханова и сегодня не дают депутатам в Одесской области зарегистрироваться и прийти на сессию", - добавил депутат.