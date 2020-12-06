На одной из харьковских парковок ночью группа неизвестных подожгла автомобиль Lexus GX 460.

Происшествие случилось на паркинге, находящемся по улице Тракторостроителей. В результате возгорания также повреждения получили Deawoo Lanos и Honda CRV.

Фото: Нацполиция

Машина сгорела полностью. В дальнейшем огонь распространился на расположенные рядом автомобили Honda CRV и Daewoo Lanos. Daewoo Lanos также полностью уничтожено. Установлено, что причиной пожара стал поджог.

Отмечается, что сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований для дальнейшей проработки и расследования. Наказание за такой поступок равняется до 10 лет заключения.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, на Харьковском рынке "Барабашово" произошел пожар. Возгорание в торговых рядах обнаружила охрана объекта и вызвали спасателей.

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