В Харькове, ночью 28 ноября, горел крупнейших рынков Восточной Европы - "Барабашово". Возгорание произошло на рядах с тканями. Об этом сообщает ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, возгорание на рынке обнаружила охрана объекта и вызвали спасателей.

На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер "101" и в добровольного противопожарного формирования торгового центра. Прибывшие к месту пожара добровольцы подали на тушение первых пожарный ствол.

По данным спасателей, пожар охватил 1 000 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару четвертый уровень опасности.

В целом огонь тушили 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения и почти 100 спасателей. Из-за сильного задымления им пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

Правоохранители пока не сообщают причины возгорания. Но, местный телеграм-канал пишет, что к поджогу причастны неизвестные и якобы злоумышленники одновременно в двух местах совершили поджог.

Напомним, ранее в Киеве загорелся частный дом.