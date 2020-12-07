Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 49,09 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,32%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель, потеряв 0,37%.

Цены на нефть выросли в конце прошлой недели, после того, как основные производители согласились продолжать ограничивать производство, чтобы справиться со спросом, на который повлиял коронавирус, но компромисс не оправдал ожиданий.

Ранее нефть Brent "рухнула" в цене.

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