Цены на нефть продолжают "падать" - Bloomberg [ Редактировать ]
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 48,04 доллара за баррель.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,02 доллара за баррель, потеряв 0,57%.
Цены на нефть упали в начале недели, поскольку опасения по поводу роста предложения вновь вышли на первый план после того, как ведущие страны-производители - ОПЕК+ - отложили переговоры относительно уровня добычи в 2021 году, в то время как пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на спрос на топливо.
Ранее нефть Brent "рухнула" в цене.
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