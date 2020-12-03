Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 48,04 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,44%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 45,02 доллара за баррель, потеряв 0,57%.

Цены на нефть упали в начале недели, поскольку опасения по поводу роста предложения вновь вышли на первый план после того, как ведущие страны-производители - ОПЕК+ - отложили переговоры относительно уровня добычи в 2021 году, в то время как пандемия коронавируса продолжает негативно влиять на спрос на топливо.

Ранее нефть Brent "рухнула" в цене.

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