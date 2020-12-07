Представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях - известный правозащитник Павел Лисянский оказался в центре скандала. Неприятный инцидент произошел в одном из ресторанов, где мужчина устроил дебош и избил охранника.

На видео четко слышно, как звучат фразы:

"Ты мусоров собрался вызвать, ты что, мусорской?"

После этого Лисянский набросился на охранника. Сразу же прозвучали крики свидетелей:

"Павле Леонидович, вы что делаете?", "Вызывай полицию бегом".

Инцидент прокомментировал член Наблюдательного совета в украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко. Он отметил, что "права человека уже не те ".

Омбудсмен Людмила Денисова уже отреагировала на случившееся и заявила на своей странице в Facebook о том, что Лисянский отстранен от должности.

Ранее языковой омбудсмен обратился к судьям КСУ. Читайте также, как Минздрав оскандалился новым заявлением. Так, Сергей Дубров обратился с жестким заявлением к тем, кто не верит в существование COVID-19. Мужчина сразу же нарвался на критику.