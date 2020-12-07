"Ты что, мусорской": представитель омбудсмена напал на охранника и очутился в центре скандала [ Редактировать ]
Представитель Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях - известный правозащитник Павел Лисянский оказался в центре скандала. Неприятный инцидент произошел в одном из ресторанов, где мужчина устроил дебош и избил охранника.
На видео четко слышно, как звучат фразы:
"Ты мусоров собрался вызвать, ты что, мусорской?"
После этого Лисянский набросился на охранника. Сразу же прозвучали крики свидетелей:
"Павле Леонидович, вы что делаете?", "Вызывай полицию бегом".
Инцидент прокомментировал член Наблюдательного совета в украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко. Он отметил, что "права человека уже не те ".
Омбудсмен Людмила Денисова уже отреагировала на случившееся и заявила на своей странице в Facebook о том, что Лисянский отстранен от должности.
Ранее языковой омбудсмен обратился к судьям КСУ. Читайте также, как Минздрав оскандалился новым заявлением. Так, Сергей Дубров обратился с жестким заявлением к тем, кто не верит в существование COVID-19. Мужчина сразу же нарвался на критику.
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