Генасамблея ООН схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму [ Редактировать ]
Резолюцію проти мілітаризації Криму схвалила Генеральна Асамблея ООН. Документ підтримали 63 країни, 17 проголосували проти, 62 - утрималися.
Резолюція вимагає від Росії припинити перекидати озброєння на півострів і вкорте засуджує незаконну окупацію.
В українському МЗС рішення Генасамблеї назвали новим елементом міжнародного тиску на Кремль.
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