В городе Жидачов двухлетний мальчик погиб в результате воспламенения одежды после того как мать оставила брата и сестру без присмотра.

Мальчик игрался со спичками и случайно поджег себя. Утром на место трагедии пришла тетка детей, которая и вызвала "скорую". Медики доставили ребенка с термическими ожогами и отравлением продуктами горения в больницу, но спасти жизнь крохи не удалось

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Нерадивой матери грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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Кроме того, в многоэтажном жилом доме города Марганец случился масштабный пожар, унесший жизни двух маленьких детей.