В многоэтажном жилом доме города Марганец случился масштабный пожар в квартире.

На экстренную линию службы спасения пришло сообщение о возгорании на улице Перспективной. По приезду огнеборцы вошли в квартиру, находящуюся на пятом этаже дома.

Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, в 2016 года рождения. Мать вышла самостоятельно. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили – дети умерли в больнице.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 6 кв.м. за 22 минуты.

Фото: ГСЧС

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