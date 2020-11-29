Под Днепром в квартире заживо сгорели дети [ Редактировать ]
В многоэтажном жилом доме города Марганец случился масштабный пожар в квартире.
На экстренную линию службы спасения пришло сообщение о возгорании на улице Перспективной. По приезду огнеборцы вошли в квартиру, находящуюся на пятом этаже дома.
Внутри помещения находилась женщина и двое маленьких детей. Спасатели на руках вынесли из горящего дома мальчика, 2019 года рождения, и девочку, в 2016 года рождения. Мать вышла самостоятельно. Пострадавших детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Но, к сожалению, они не выжили – дети умерли в больнице.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 6 кв.м. за 22 минуты.
Фото: ГСЧС
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